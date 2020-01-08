ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم الأسترالي ​ليام هيمسورث​ عن تبرعه مع عائلته بمبلغ مليون دولار لدعم المعركة ضد حرائق الغابات في بلده أستراليا.

وظهر ليام من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً:" مرحبا بالجميع ، أريد أن أساند الحرب ضد حرائق الغابات هنا في أستراليا ، أنا وعائلتي نساهم بمليون دولار ، أي مبلغ مهم لذلك كل ما يمكنك جمعه هو موضع تقدير كبير".

ومن ناحية أخرى، كان لافتاً إصطحاب ليام لعارضة الأزياء الأسترالية غابرييلا بروكس للقاء عائلته والتعرف عليهم مؤخراً، ما دفع الكثيرون إلى الإشارة لوجود علاقة غرامية بينهما وإمكانية زواجهما.

وكان لقاء العارضة البالغة من العمر 21 عامًا، مع والد ووالدة ليام وديًا للغاية؛ إذ كانا منسجمين معها عندما تعرّفا عليها خلال مأدبة غداء عائلية يوم الجمعة الماضي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليام هيمسورث يتبرع وعائلته بهذا المبلغ الضخم لمحاربة حرائق أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.