ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان الخلافات بين الفنانة احلام والفنانة اصالة تتجدد بين الفترة والاخرى ويسقيها لتنمو بعض الفانز الخاصين بالفناننتين ، فكانت ​أحلام​ قد كتبت في تغريدتها :"طمنونا على دكتور فادي زوج حبيبتي نانسي وش صار معاه"، فقامت احدى المعجبات بالفنانة ​أصالة​ بالتعليق "نفاق يا ناس. يعني ما عندك رقم نانسي عجرم اللي كانت معاك بأرب ايدول"؟ فردت أحلام مشيرة أن المغردة تشبه الفنانة أصالة بتصرفاتها وأخلاقها وكتبت " أوه وافق شن طبقة سبحان الله نفس الاخلاق"، فردت معجبة اصالة "أنت آخر وحدة تتكلم عن الأخلاق".

وبذلك تكون خلافات احلام واصالة قد عادت الى الواجهة بعد هدنية اسابيع قليلة. ورغم اطلالات اصالة بمقابلات جانبية بأحدث حفلاتها لاحظنا انه لم يتم التطرق لموضوع احلام وذلك بطبيعة الحال بطلب منها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل عادت خلافات أحلام وأصالة بعد هدنة قصيرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.