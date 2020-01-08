صلاح عبدالله يعاني من الطقس البارد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري ​صلاح عبدالل​ه على الجو البارد الذي يسود المنطقة، اذ انه نشر صورة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي ملابس ثقيلة ويضع قبعة وعلق عليها قائلا: "‏بصوت عز في الرهينة.. تلاجة تلاجة".

الجدير ذكره ان صلاح عبد الله انضم مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، من بطولة أمير كرارة، ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، أميرة هاني، كارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الممثلين.

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