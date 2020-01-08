مريم حسين تثير الجدل بتعليقها على طلاق أصالة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية المغربية ​مريم حسين​ جدلاً واسعاً بسبب تعليقها على طلاق الفنانة السورية ​أصالة​ من زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​.

ونشرت حسين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي متأثرة وحزينة على أغنية بصوت أصالة "ذاك الغبي" ، وكتبت: "هذا المقطع مني لأصالة بمناسبة طلاقها"!

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، حيث أشار البعض إلى أنها تحاول الإستهزاء من الموضوع، فيما أشار البعض الآخر إلى أنها تحاول إستثمار طلاق أصالة للفت الإنتباه.

وكانت أصالة أعلنت خبر انفصالها بشكل رسمي ونهائي عبر منشور على حسابها الخاص، وذلك بعد فترة طويلة من تداول العديد من الأنباء حول خبر الانفصال قبل أن تخرج أصالة لتحسم الجدل.



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