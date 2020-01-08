ميرنا وليد - بيروت - تساءلت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ حول ان كانت الصواريخ التي اطلقتها ايران نحو قاعدة لأميركا في العراق تنذر بحرب عالمية ثالثة او انها حرب شرق أوسطية.

وكتبت مايا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هل هذه الصواريخ تنذر ببداية الحرب العالمية الثالثة؟؟ أم حرب شرق أوسطية؟؟ تحرّك الاعلام العالمي وتهديد أميركا و إيران يدعوان إلى قلقٍ شديد".

يذكر ان مايا دياب اعادت وروت حادثة اختطافها، اذ انها كانت كشفت اثناء حلولها ضيفة على برنامج الإعلامية راغدة شلهوب أنها تعرضت للخطف في بيروت عام 2005، وبقيت محتجزة في السيارة مدة يوم كامل، وتعرضت للتعنيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تعلّق على صواريخ ايران تجاه قاعدة لأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.