تراند اليوم : الموت يفجع الفنان أحمد أمين

أعلن الفنان أحمد أمين وفاة عمته جملات أمين، وكتب أحمد أمين، تغريده عبر حسابه على تويتر، قائل:” البقاء لله.. عمتي ” جملات أمين” في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة اكتر للدعاء والرحمة.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة”.

من ناحية اخري انضم الفنان أحمد أمين إلى فريق عمل مسلسل “ما وراء الطبيعة”، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، والمقرر عرضه عبر الشبكة الأمريكية.