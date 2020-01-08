فن ومشاهير

تراند اليوم : سما المصري للشباب في فيديو جديد.. “بلاش عشان قلبي ضعيف”

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دائماً الفنانة المصرية ما تحاول إثارة الجدل بالفيديوهات التي تطرحها للجمهور حيث أنها قدمت هدايا خاصة للجمهور أثارت الجدل لانها كانت تتكون من ملابس داخلية في رأس السنة الجديدة

نشرت الفنانة المصرية سما المصري جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وهي تقود التوكتوك بأحد شوارع القاهرة.

وعلقت سما المصري علي الفيديو : “وطول الطريق عماله أقول للشاب الجميل دا يابني بلاااااش بلاااااش وهو مصر يهزأ ضاضا بسكلته والآخر باه غنيت معاه هاعمل ايه قلبي دعيف”.

 

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