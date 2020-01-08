شاهدوا.. فنانة تثير الجدل بتقليدها مي العيدان بشكل طريف على الهواء

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت الاعلامية الكويتية ​مي العيدان​ مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام الفنانة الكويتية ألاء الهندي بتقليدها بشكل طريف، وذلك اثناء حلولها ضيفة في برنامج العيدان “كشف حساب”.

وعلّقت مي على الفيديو قائلة: “ألاء الهندي تقلد مي العيدان على الهواء”.

ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان مي العيدان كانت قد شنّت مؤخرا هجوماً عنيفاً على الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد طرحه فيديو كليب أغنيته الجديدة “رايحين نسهر”، قائلة: “محمد رمضان في كليب يجسد فيه المرتبة الأولى للإسفاف الفني”.

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