شاهد.. إيرانيات يرقصن فرحاً بمقتل قاسم سليماني داخل منزلهن

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 12:53 مساءً - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسرة إيرانية تحتفل داخل منزلها بمقتل قاسم سليماني. وأظهر المقطع على ما يبدو سيدة وابنتها يتابعن أخبار مقتل قاسم سليماني بصواريخ غارة أمريكية في بغداد، ويتراقصان فرحاً بالأنباء التي انتشرت إبان العملية.

وأعلن التلفزيون العراقي الجمعة، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، برفقة أبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، في العاصمة العراقية بغداد خلال استقلالهما سيارة على طريق المطار.

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