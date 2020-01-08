خاص- فايز السعيد: اختار أحلام وأصيل هميم.. وأين حقق نجاحًا أكثر؟

أطل سفير الالحان النجم الاماراتي فايز السعيد في لقاء مميز مع الاعلامية زينة جلال في جريدة الرؤية وذلك ضمن فقرة “أبيض وأسود”، حيث جاوب على مجموعة من الاسئلة السريعة.

في البداية ورداً على سؤال هل يفكر يومًا ما في العودة الى التمثيل، أكد “السعيد” الى أنه لا يرغب في تكرار التجربة.

وفي حال عُرض عليه أن يقدم ديو غنائي من يختار بين احلام أو بلقيس؟ اختار فايز السعيد النجمة الاماراتية أحلام.

ورداً على سؤال هل أصبحت اليوم الأغنية العراقية جواز مرور لنجاح أي فنان؟ أكد “السعيد” الى ان ليس أي فنان يستطيع أن يغني اللون العراقي الذي يتضمن ايقاعات واوزان لا يمكن لأي فنان أن يجيدها.

ورداً على سؤال أين حقق نجاحات أكثر في الغناء أو في التلحين؟ ردّ السعيد “طبعاً في التلحين”.

ورداً على سؤال حول تعرضه لهجوم بسبب أغنية “أروح المغرب”، وضع “السعيد” الموضوع في خانة “الغيرة الحلوة” خاصة أن البعض سأله لماذا لم يغن لبلد اخر.

وهل كان يتمنى لو أن أغنية “روح وروح” له، أكد “فايز” الى أن الأغنية تليق بأصالة مليون في المئة.

وحول عدم اختيار راشد السعيد مديراً لاعماله؟ لفت ان راشد ليس مدير اعماله بل هو متعهد حفلات.

ولماذا لم يتعاون مجدداً مع وليد الشامي؟ أشار الى أن “الشامي” أكثر من شقيق بالنسبة له، كما أن له “معزة خاصة عنده”، وآخر تعاون معه كان منذ عام.

وبين تسجيل الأغاني أو تسجيل الزفات أيهما الاربح له؟ أكد “السعيد” أن بالنسبة له ارضاء الناس أهم عنده من الربح المالي.

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وفي حال عُرض عليه مشاركة شمة حمدان معه في حفل غنائي هل يوافق او لن يشارك؟ قال: “لم لا… انا من اطلق شمة في البداية وشجعتها”.

وبين داليا مبارك وأصيل هميم من هي أكثر فنانة خليجية صاعدة اليوم برأيه؟ اختار “السعيد” أصيل هميم.

وحول دليل نجاح أي فنان اليوم؟ لفت أن دليل نجاح الفنان هو أعماله وحفلاته الفنية

وحول أختياره أسماء اغان لافتة للانتباه هل لإثارة الضجة أو لتحقيق انتشار اسرع؟ شدد سفير الألحان الى انه يحب ان يختار عناوين غريبة كعنوان أغنية “حقير الشوق”.

ورداً على سؤال هل الفن “يوكل عيش” قال “السعيد”: “يوكل عيش.. وزيادة”.

وفي حال عُرض عليه أن يتناول وجبة واحدة طوال حياته ماذا يختار بين السلمون او البرياني؟ اختار فايز وجبة السلمون.

وأكد سفير الالحان الى أنه يجيد الطهو اكثر من زوجته في الوجبات الاماراتية ولكن هي في الوجبات العالمية “اشطر منه”.

ورداً على سؤال حول عدم اظهار شكل اولاده على مواقع التواصل، لفت الى أنه لا يفضل ان يشتهروا وخوفاً من العين.

وكشف “السعيد” الى انه تعرض لاصابة جراء ممارسته الرياضة في وقت سابق بسبب تهوره ولكنه تعافى الان.