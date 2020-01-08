كيف خسرت آديل وزنها الهائل؟ مدربتها الشخصية تجيب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جذبت النجمة العالمية آديل، أنظار العالم أجمع بعد فقدانها وزنًا هائلًا، إلا أن السبب وراء ذلك اعتبر لغزًا محيرًا، وتضاربت الأقاويل بشأنه.

وكشفت المدربة الشخصية لآديل السبب وراء المظهر الجديد للنجمة، مشيرة إلى أنه يعود إلى نظامها الغذائي لأنها "لا تحب ممارسة الرياضة"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتردد إن آديل فقدت وزنها بمساعدة "ساحرة الجسم البرازيلي" التي تقيم لوس أنجلوس، كاميلا جوديس، والتي ساعدتها على تحقيق وزن تحسد عليه.

وعلى الرغم من أن كاميلا تستخدم "مجموعة متنوعة من تمارين بيلاتيس وتمارين القوة الأساسية، إلا أنها لم تستعن بذلك في نظامها مع آديل".

وتم تقديم كاميلا إلى آديل من خلال زوجة روبي ويليامز، عايدة، والتي منحتهما تمرينًا مشتركًا في قصر ويليامز بلوس أنجلوس.

وقالت كاميلا البالغة من العمر 36 عامًا: "لقد دربت عايدة لفترة طويلة، وهما من الأصدقاء المقربين، لذلك قمت بتدريب آديل عندما كانت في منزل روبي".

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وأضافت: "لا أعتقد أنها كانت تحب ممارسة الرياضة كثيرًا لكنها غيرت أسلوب حياتها وأن 90 في المائة من فقدان وزنها كان بسبب اتباع نظام غذائي".

وأوضحت كاميلا، التي تعمل أيضًا كمستشارة للحياة، أن آديل ليست حاليًا عميلة دائمة، لكنها قالت إن مظهرها الجديد يعود إلى "نظام غذائي صحي متوازن، وتناول كميات أقل من السعرات الحرارية يوميًا، وحرق المزيد من الطاقة".

ووفقًا للتقارير السابقة، فقدت أديل وزنها بمساعدة مدرب اللياقة البدنية جو ويكس، المعروف أيضا باسم The Body Coach، والمدرب الشهير دالتون وونغ، الذي عمل مع أمثال جنيفر لورانس، وأفادت "ذا صن" بأن النجمة تمارس تمرينات "عالية الكثافة" في المنزل باستخدام مقاطع فيديو من المدربين.

كما تردد أن تحول النجمة الكبير كلن نتيجة لنظام "بيلاتيس" باستخدام الأوزان في صالة الألعاب الرياضية وخفض السكر، وكذلك اتباع حمية Sirtfood، التي تركز على الأطعمة النباتية، مثل اللفت والحنطة السوداء - والتي تساعد على سد الشهية.

يعتمد هذا النظام الغذائي على مجموعة من سبعة بروتينات موجودة في الجسم والتي ثبت أنها تنظم مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك التمثيل الغذائي.

ويشير خبراء النظام الغذائي أن اتباع حمية Sirtfood تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، مع الحفاظ على كتلة العضلات والحماية من الأمراض المزمنة.