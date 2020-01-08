المحكمة ترفع غرامة دنيا بطمة وتمنعها من السفر









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اتخذت محكمة الاستئناف في مراكش قرارات تصاعدية ضد الفنانة دنيا بطمة المتهمة بقضية فضح المشاهير عبر تطبيق Snapchat. وقررت زيادة الغرامة المالية للفنانة المغربية إلى 50 ألف دولار أميركي، ورفعت الغرامة المالية لشقيقتها ابتسام المتورطة معها في القضية إلى 30 ألف دولار أمريكي، فيما لايزال قرار سحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة المغرب سارياً

وفي التذكير بتفاصيل القضية، تم توقيف "بطمة" في نهاية شهر ديسمبر الماضي لتورطها مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساباً فاضحاً للمشاهير باسم "حمزة مون بيبي" على Snap chat والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.

وتبحث الشرطة المغربية في هذا الملف على خلفية شكاوى رسمية، ترتبط بالقانون الجنائي المغربي؛ أي "تكوين عصابة إجرامية"، و"الابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص"، و"السب والقذف والطعن في العرض والشرف"، و"تلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية". علماً أن استمرت بنفي علاقتها وشقيقتها بالموضوع.