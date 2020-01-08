شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفلات النسخة الأولى من مهرجان الموسيقى البديلة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق النسخة الأولى من مهرجان MEME للموسيقى البديلة على مدار3 أيام "9، 10، 11 يناير الجارى" فى حديقة زايد بمشاركة مجموعة من الأصوات المصرية المميزة وعدد من فرق الموسيقى البديلة مثل شارموفرز، كايروكى، وسط البلد ومروان بابلو.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول حفلات لفرق هوس ومسار إجبارى من مصر وكل من أوتوستراد وآخر زفير من الأردن أما من السويد فقد جاءت فرقة طرب باند بالإضافة للمطربة المصرية بلقيس، أما اليوم الثاني فتقام حفلات لفرق دعسوقة ووسط البلد وشارموفرز والإختفاء من مصر، وفرق جدل وأيلول من الأردن بجانب المغنى مروان بابلو.

وخلال اليوم الثالث والأخير ستتضمن حفلات المهرجان لفرق كايروكى"High Dam" النوبية، الميناء، شب جديد والناظر، كهارب والفنانة دينا الوديدي بالإضافة للفنان الأردني عزيز مرقة.

Advertisements

فريق شارموفرز حصل مؤخرا علي جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019.

وجاء اختيار شارموفرز كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم ضمن تصنيف Best New International Group", في جوائز Boisdale الموسيقية التي يقدمها الموسيقي والفنان والمذيع البريطاني العالمي Jools Holland، واستلم ثنائي شارموفرز أحمد بهاء ومو العرقان الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي تمت إقامته في العاصمة البريطانية لندن.

وأتت هذه الجائزة وسط انتعاشة فنية تعيشها شارموفرز خلال هذه الفترة بالتزامن مع إطلاق أجدد أغنياتها المصورة "عايز أخلص جامعة"، بمناسبة انطلاقها في جولة حفلات غنائية على مستوى الجامعات في مصر، منها حلوان والزقازيق وعين شمس، وبعد احتفائها مؤخرًا بإطلاق بألبومها الثاني "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة".