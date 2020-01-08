شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل مكاوى وسمية درويش يرزقان بطفلهما الأول "داوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت المطربة سمية درويش مولودها الأول من زوجها المخرج نبيل مكاوى، وأطلقلا عليه اسم "داوود"، وكتب نبيل عبر حسابه على فيس بوك "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقنى الله بمولود أسميته داوود‏ ‏أسأل الله أن يبارك فيه وينبته نباتاً حسناً، ‏وأن يرزقنى بره، ويبلغ أشده، ‏وأن يجعله من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم نور عينى داوود ابنى ومراتى سمية حبيبتى وصحبتى وروحى وبنتى وكل حاجة هى ودودو ربنا يحفظكم ويرعاكم ويحميكم وأشكر ربى العظيم على كل ما كتبه ليا فى الدنيا".

وتعمل سمية، حاليًا، على إعداد ألبومها الغنائى الجديد، والذى يحمل اسم "حلمى اتحقق"، وقررت سمية طرح ألبومها الجديد بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل يومين، بالصور الخاصة بها ووضعت خطة محكمة لطرح الألبوم.

ويضم الألبوم 8 أغانى متنوعة ما بين الرومانسى والحزين، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء محمد أبو نعمة، أحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، وإيهاب عبد العظيم، وعمرو المصري، ولينا جميل، ومن الملحنين عمرو الشاذلي، وأحمد برازيلي، ومحمد شحاتة، وميدو الحلو، وسيد راضي، ورامى زهران، والموزعين أسامة عبد الهادي، وزووم، ونيس، ومحمد شفيق، كما تستعد لتطرح كليب جديد بعنوان "نفس ياليل" خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع طرح الألبوم، حسبما أكدت سمية درويش لـ ”الخليج 365”.

سمية درويش طرحت أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب الأولى بعنوان "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والثانية "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، ويتولى إخراج كليبات نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".