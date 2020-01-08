السكران يعرض الزواج من الفنانة أصالة عبر تويتر ويثير موجة غضب

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 11:52 صباحاً - بعدما نشرت الفنانة أصالة نصري خبر طلاقها من طارق العريان سرعان ماضجت منصات التواصل الإجتماعي بتداول الخبر مابين إستنكار وتعليل أسباب الطلاق ومحاولات كثيرة للتدخل في خصوصيات الفنانة أصالة.

علق محمد السكران على خبر إنفصاله بحسابة الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي : “متى تقضي عدة اصالة؟”.

مما أثار موجة غضب متابعينه إذ كانت أغلب التعليقات تنتقد تصرف السكران وتتهمه بعدم المبالاة ومحاولة لفت الانتباه. فعلق أحد المغردين : “احترم شوي الحزن و المشاكل الي تمر فيه .. عيب .. عيب … عيييييييب”.

شارك السكران في برنامج شاعر المليون في نسختة السابعة عام 2015-2016 وحصل على المركز الثالث، عرف عن محمد السكران مواضيعه الشعرية المختلفة عن السائد، طرحه الجريء، وانتقاده الجهل والعادات البالية، اغلب قصائده تتمحور حول الانسانية وقبول الآخرين بمختلف ألوانهم وأطيافهم، عرف عنه حب الشعر الساخر لتمرير رسالته عن طريقه، كما أنه يحضى بشهرة واسعة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، شارك في عدة أمسيات شعرية، في الخليج وفي الدول العربية وفي لندن وفي واشنطن في مناسبات السفارة السعودية هناك، وحل ضيفا على نوادي الطلبة الخليجيين في الخارج.