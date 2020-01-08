داليا البحيري غاضبة بسبب شائعة خبر وفاة إبنتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 11:52 صباحاً - خرجت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ عن صمتها وردت بطريقة غاضبة على الشائعات التي انتشرت مؤخراً وتحدثت عن وفاة ابنتها “قسمت”.

وقالت البحيري في فيديو نشرته: “في موقع ناشر صورتي مع بنتي قسمت ربنا يحميها، وكاتب خبر عن وفاة بنتي، والمقصود بيها بنتي خديجة اللي ماتت من فترة ربنا يرحمها”.

واشارت البحيري الى ان الوسيلة الإعلامية التي نشرت الخبر “حقيرة”، حيث قالت: “ده موقع حقير وأنا هقوله حسبي الله ونعم الوكيل، لإن ربنا قادر ياخد حقي وحق بنتي، ومش هقول ربنا يحرق قلب اللى كاتب الخبر على أولاده لأنها دعوة صعبة”.

يذكر ان داليا البحيري كانت قد فقدت ابنتها الأولى “خديجة” بعد ولادتها بثمانية أشهر.