“رولا Hot”.. رولا يموت تعلّق على صورة عارية لها بمقطع من أغنيتها الجديدة

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 11:52 صباحاً - شوّقت ​رولا يموت​ متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عارية لها وقد غطت بعص المناطق الحساسة جداً من جسدها فقط.

وبدت رولا في الصورة وهي جالسة على كرسي خشبية بشكل جانبي جاء ظهر الكرسي مواجهاً لها في غرفة سوداء مكتوب على أحد جدرانها “رولا Hot”.



وعلقت رولا على الصورة :قنبلة نووية، كما كتبت أول مقطع من أغنيتها الجديدة التي كما يبدو ستكون باللهجة المصرية ويقول:

فْبَيروت

بُركاني يْوَلَع فْسْكوت

كُل طَلة ليها جَبَروت

عادي مانا رولا يموت

كلمات من مقطع أغنيتي الجديدة *آه منك يا رولا*

ماشالله ماشالله ماشالله”.