بعد أربعة أشهر على زواجها.. شقيقة زين مالك القاصر ترزق بمولود – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أربعة أشهر على زواجها من حبيبها مارتن، رزقت ​صفاء مالك​ شقيقة المغني الإنكليزي من أصول باكستانية ​زين مالك​ بطفلتها الأولى، وذلك على رغم من بلوغها عامها الـ17.

وحصل موقع “ديلي ميل” البريطاني على صورة تجمع أخ زين مالك غير الشقيق، مارتن تيزر، بالطفلة الرضيعة بعد ساعات قليلة من ولادتها، ويظهر محتضنًا إياها بين ذراعيه بلطف أثناء إرضاعها باستخدام زجاجة حليب، في حين أخفي وجه الطفلة بإيموجي على شكل قلب.

كما تم تداول صورة أخرى للطفلة، ظهرت فيها مُرتديةً قبعة صوفية وملابس بيضاء مع الكشف عن اسمها “زانياه” ووزنها 8 أرطال و3 أونصات.