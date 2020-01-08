القائمة الكاملة لترشيحات البافتا السينمائية 2020

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت صباح اليوم، قوائم ترشيحات البافتا للأعمال السينمائية من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، قبل شهر من حفل توزيع الجوائز في نسخته الـ 73، الذي يقام يوم 2 فبراير 2020. وفيما يلي قوائم الترشيحات.
أفضل فيلم
1917
The Irishman
Joker
Once Upon A Time… In Hollywood
Parasite
أفضل فيلم بريطاني
1917
Bait
For Sama
Rocketman
Sorry We Missed You
The Two Popes
أفضل ممثل
ليوناردو دي كابريو – Once Upon A Time.. In Hollywood
آدم درايفر – Marriage Story
تارون إيجرتون – Rocketman
خواكين فينيكس – Joker
جوناثان برايس – The Two Popes
أفضل ممثلة
جيسي باكلي – Wild Rose
سكارليت جوهانسون – Marriage Story
سيرشا رونان – Little Women
تشارليز ثيرون – Bombshell
رينيه زيلويغر – Judy
أفضل ممثل مساعد
توم هانكس – A Beautiful Day In The Neighborhood
أنتوني هوبكنز – The Two Popes
آل باتشينو – The Irishman
جو بيشي – The Irishman
براد بيت – Once Upon A Time… In Hollywood
أفضل ممثلة مساعدة
لورا ديرن – Marriage Story
سكارليت جوهانسون – Jojo Rabbit
فلورنس بوغ – Little Women
مارغو روبي – Bombshell
مارغو روبي – Once Upon A Time… In Hollywood
أفضل تصوير سينمائي
1917
The Irishman
Joker
Le Mans ’66
The Lighthouse
أفضل مخرج
سام مينديز – 1917
مارتن سكورسيزي – The Irishman
تود فيليبس – Joker
كوينتن تارانتينو – Once Upon A Time… In Hollywood
بونج جون هو – Parasite
أفضل سيناريو معدل
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
The Two Popes
أفضل سيناريو أصلي
Book smart
Knives Out
Marriage Story
Once Upon A Time.. In Hollywood
Parasite
أفضل فيلم رسوم متحركة
Frozen 2
Klaus
A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon
Toy Story 4
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
The Farewell
For Sama
Pain And Glory
Parasite
Portrait Of A Lady On Fire
أفضل فيلم وثائقي
American Factory
Apollo 11
Diego Maradona
For Sama
The Great Hack
أول إنتاج مذهل لمنتج أو مخرج أو كاتب بريطاني
Bait
For Sama
Maiden
Only You
Retablo
أفضل ممثل/ة بريطاني صاعد
أوكوافينا
جاك لودن
كايتلين ديفر
كيلفن هاويسون جونيور
مايكل وارد
أفضل موسيقي أصلية
1917
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Star Wars: The Rise Of Skywalker
أفضل مونتاج
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Le Mans ’66
Once Upon A Time… In Hollywood
أفضل تصميم فني
1917
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Once Upon A Time… In Hollywood
أفضل تصميم أزياء
The Irishman
Jojo Rabbit
Judy
Little Women
Once Upon A Time… In Hollywood
أفضل ماكياج وتصفيف شعر
1917
Bombshell
Joker
Judy
Rocketman
أفضل صوت
1917
Joker
Le Mans ’66
Rocketman
Star Wars: The Rise Of Skywalker
أفضل مؤثرات بصرية
1917
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
Star Wars: The Rise Of Skywalker
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