القائمة الكاملة لترشيحات البافتا السينمائية 2020

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت صباح اليوم، قوائم ترشيحات البافتا للأعمال السينمائية من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، قبل شهر من حفل توزيع الجوائز في نسخته الـ 73، الذي يقام يوم 2 فبراير 2020. وفيما يلي قوائم الترشيحات. أفضل فيلم 1917

The Irishman

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite أفضل فيلم بريطاني 1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes أفضل ممثل ليوناردو دي كابريو – Once Upon A Time.. In Hollywood آدم درايفر – Marriage Story تارون إيجرتون – Rocketman خواكين فينيكس – Joker جوناثان برايس – The Two Popes أفضل ممثلة جيسي باكلي – Wild Rose سكارليت جوهانسون – Marriage Story سيرشا رونان – Little Women تشارليز ثيرون – Bombshell رينيه زيلويغر – Judy أفضل ممثل مساعد توم هانكس – A Beautiful Day In The Neighborhood أنتوني هوبكنز – The Two Popes آل باتشينو – The Irishman جو بيشي – The Irishman براد بيت – Once Upon A Time… In Hollywood أفضل ممثلة مساعدة لورا ديرن – Marriage Story سكارليت جوهانسون – Jojo Rabbit فلورنس بوغ – Little Women مارغو روبي – Bombshell مارغو روبي – Once Upon A Time… In Hollywood أفضل تصوير سينمائي 1917 The Irishman Joker Le Mans ’66 The Lighthouse أفضل مخرج سام مينديز – 1917 مارتن سكورسيزي – The Irishman تود فيليبس – Joker كوينتن تارانتينو – Once Upon A Time… In Hollywood بونج جون هو – Parasite أفضل سيناريو معدل The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women The Two Popes أفضل سيناريو أصلي Advertisements Book smart Knives Out Marriage Story Once Upon A Time.. In Hollywood Parasite أفضل فيلم رسوم متحركة Frozen 2 Klaus A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon Toy Story 4 أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية The Farewell For Sama Pain And Glory Parasite Portrait Of A Lady On Fire أفضل فيلم وثائقي American Factory Apollo 11 Diego Maradona For Sama The Great Hack أول إنتاج مذهل لمنتج أو مخرج أو كاتب بريطاني Bait For Sama Maiden Only You Retablo أفضل ممثل/ة بريطاني صاعد أوكوافينا جاك لودن كايتلين ديفر كيلفن هاويسون جونيور مايكل وارد أفضل موسيقي أصلية 1917

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Star Wars: The Rise Of Skywalker أفضل مونتاج The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Once Upon A Time… In Hollywood أفضل تصميم فني 1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood أفضل تصميم أزياء The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once Upon A Time… In Hollywood أفضل ماكياج وتصفيف شعر 1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman أفضل صوت 1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise Of Skywalker أفضل مؤثرات بصرية 1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise Of Skywalker

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