القائمة الكاملة لترشيحات البافتا السينمائية 2020

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت صباح اليوم، قوائم ترشيحات البافتا للأعمال السينمائية من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، قبل شهر من حفل توزيع الجوائز في نسخته الـ 73، الذي يقام يوم 2 فبراير 2020. وفيما يلي قوائم الترشيحات.

أفضل فيلم

1917

The Irishman

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite

أفضل فيلم بريطاني

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes

أفضل ممثل

ليوناردو دي كابريو – Once Upon A Time.. In Hollywood

آدم درايفر – Marriage Story

تارون إيجرتون – Rocketman

خواكين فينيكس – Joker

جوناثان برايس – The Two Popes

أفضل ممثلة

جيسي باكلي – Wild Rose

سكارليت جوهانسون – Marriage Story

سيرشا رونان – Little Women

تشارليز ثيرون – Bombshell

رينيه زيلويغر – Judy

أفضل ممثل مساعد

توم هانكس – A Beautiful Day In The Neighborhood

أنتوني هوبكنز – The Two Popes

آل باتشينو – The Irishman

جو بيشي – The Irishman

براد بيت – Once Upon A Time… In Hollywood

أفضل ممثلة مساعدة

لورا ديرن – Marriage Story

سكارليت جوهانسون – Jojo Rabbit

فلورنس بوغ – Little Women

مارغو روبي – Bombshell

مارغو روبي – Once Upon A Time… In Hollywood

أفضل تصوير سينمائي

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66

The Lighthouse

أفضل مخرج

سام مينديز – 1917

مارتن سكورسيزي – The Irishman

تود فيليبس – Joker

كوينتن تارانتينو – Once Upon A Time… In Hollywood

بونج جون هو – Parasite

أفضل سيناريو معدل

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

أفضل سيناريو أصلي

Advertisements

Book smart

Knives Out

Marriage Story

Once Upon A Time.. In Hollywood

Parasite

أفضل فيلم رسوم متحركة

Frozen 2

Klaus

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

Toy Story 4

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

The Farewell

For Sama

Pain And Glory

Parasite

Portrait Of A Lady On Fire

أفضل فيلم وثائقي

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

أول إنتاج مذهل لمنتج أو مخرج أو كاتب بريطاني

Bait

For Sama

Maiden

Only You

Retablo

أفضل ممثل/ة بريطاني صاعد

أوكوافينا

جاك لودن

كايتلين ديفر

كيلفن هاويسون جونيور

مايكل وارد

أفضل موسيقي أصلية

1917

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Star Wars: The Rise Of Skywalker

أفضل مونتاج

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Once Upon A Time… In Hollywood

أفضل تصميم فني

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

أفضل تصميم أزياء

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once Upon A Time… In Hollywood

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

أفضل صوت

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise Of Skywalker

أفضل مؤثرات بصرية

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise Of Skywalker