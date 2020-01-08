جهاز الخدمة السرية الأميركية يتدخل لإنقاذ ابن إيفانكا ترامب على الطائرة الرئاسية

متابعة بتجــــــــــــرد: أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجازته التي استمرت أسبوعين في فلوريدا ليل الأحد، وتوجّه عائدًا إلى البيت الأبيض مع زوجته ميلانيا، ابنه بارون، وابنته إيفانكا ترامب وعائلتها.

وقد تعرّضت إيفانكا ترامب لموقف طريف، كشفت عنه من خلال منشور على انستغرام أعربت فيه عن شكرها وامتنانها لأحد عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركية، الذي ساعدها في تجنب ما وصفته بـ “فشل كبير في تربية الأبناء” على متن طائرة Air Force One أي الطائرة الرئاسية.

اذ تظهر الصورتان اللتان نشرتهما ابنة الرئيس على إنستجرام ابنها ثيودور جيمس كوشنر، وهو يحاول أن يخرج وحده من باب الطائرة الاّ أن العنصر سارع ليوقفه.