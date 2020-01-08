متابعة بتجــــــــــرد: اتهم ممثلو الادعاء في لوس أنجلوس المنتج السينمائي الشهير هارفي وينشتاين باغتصاب امرأة والاعتداء الجنسي على أخرى في حوادث منفصلة في عام 2013.
وقالت جاكي لاسي محامية في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان إن وينشتاين يواجه تهماً جنائية جديدة تتعلق بالاغتصاب، وأضاف:”نعتقد أن الأدلة ستظهر أن المتهم استغل سلطته ونفوذه للوصول إلى ضحيتيه ثم ارتكاب جرائم عنيفة بحقهما”.
من جهته أكّد دفاع واينستين البالغ من العمر 67 عاماً براءته أمام المحكمة، ونظراً أنه يواجه خمس تهم جنائية قد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر هارفي واينستين متوّرط رسمياً بتهمة الإغتصاب.. والسجن المؤبد قد يكون من نصيبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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