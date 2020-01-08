هارفي واينستين متوّرط رسمياً بتهمة الإغتصاب.. والسجن المؤبد قد يكون من نصيبه

متابعة بتجــــــــــرد: اتهم ممثلو الادعاء في لوس أنجلوس المنتج السينمائي الشهير هارفي وينشتاين باغتصاب امرأة والاعتداء الجنسي على أخرى في حوادث منفصلة في عام 2013.

وقالت جاكي لاسي محامية في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان إن وينشتاين يواجه تهماً جنائية جديدة تتعلق بالاغتصاب، وأضاف:”نعتقد أن الأدلة ستظهر أن المتهم استغل سلطته ونفوذه للوصول إلى ضحيتيه ثم ارتكاب جرائم عنيفة بحقهما”.

من جهته أكّد دفاع واينستين البالغ من العمر 67 عاماً براءته أمام المحكمة، ونظراً أنه يواجه خمس تهم جنائية قد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة.