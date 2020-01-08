بالصور- بلقيس لافتة للانظار بأحدث اطلالة لها

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Jan 08, 2020
نشرت النجمة بلقيس على حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام صورًا لها من جلسة تصوير خاصة.
بلقيس اختارت ان ترتدي فستانًا أنيقاً وجميلاً في آن من توقيع المصمم يوسف الجسمي.
واكملت بلقيس طلتها بأن رفعت شعرها. كما وضعت مكياجاً ترابياً حمل توقيعها. وتزينت بمجوهرات من زغيب.
استطاعت بلقيس ان تخطف الانظار بهذا اللوك الأنيق الذي اختارته لحفل الزفاف في الكويت حيث أشاد الكثير من المتابعين بجمالها وذوقها.
من جهة أخرى، تستعد بلقيس لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا قلبي توب” قريباً جداً خاصة بعدما بدأت بالترويج للعمل عبر حساباتها على مواقع التواصل.
نذكر ان بلقيس ستحيي حفلة فنية في “ليوا” في أبو ظبي اليوم الاربعاء في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، حيث ستلتقي جمهورها في سهرة ستقدم خلالها أجمل الاغنيات.
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