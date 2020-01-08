وعد تهاجم السعوديات في الحفلات: احترمنَ الحجاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الفنانة السعودية وعد، مواطنات المملكة بسبب ارتدائهن ملابس غير لائقة مع قيمة الحجاب الذي لا بد وأن يكون له مقامه، مؤكدًة أنه لا يجوز ارتداء عباءة وحجاب وهو التزام من السعوديات بالزي المعروف في المملكة، وتحت العباء بنطلونًا ضيقًا للغاية يظهر خلال التنطيط الذي يقمن به عند سماع الأغاني في الحفلات.

وقالت السعودية وعد، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات، وتداولته العديد من صفحات المشاهير عبر "إنستغرام" و"تويتر" إن الملابس تثير الاستياء، لافتة إلى أن مثل هذا الظهور لا يليق مع مكانة الحجاب، واصفة من يرتدين البناطيل الضيقة تحت العباءة بأنه أمر مزعج.

وجاء في تعليق الفنانة السعودية على هذا الأمر قائلة: "سؤال ويمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟".

واستطردت الفنانة السعودية: "هل هذا في له اسم وانا أعرفه انتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلونًا ضيقًا بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب".

وأثار تعليق السعودية وعد على هذا الأمر انتقادات البعض لها مؤكدين أنها غير محجبة ولا يحق لها الحديث في مثل هذا الأمر خاصة أنها ليس متحدثة باسم أحد كي تعطيهم نصيحة، وكان من بين المتابعات من قالت: "مدري متى العالم تستوعب إن كل واحد حر بنفسه!!! يلبس الي يبيه!!! ربي اللي راح يحاسبه وبعدين إنتي مو محجبة لا تتكلمين عن أشياء تخص المتحجبات لانه ما يحقلج كلش".

واعتبر البعض الآخر أن حديث "وعد" في هذا الشأن صحيحًا وأنه على الفتيات أن يعرفن قيمة الحجاب، خاصة أن ما يحدث من بعض الفتيات يعد تشويهًا لمعاني الأشياء إذْ قالت متابعة: "بغض النظر إن كل واحد حر بتصرفاته وبحريقه بس صدق أكره اللي يشوهون معاني الأشياء وحقيقتها!".

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وكانت قد ظهرت عازفات سعوديات عبر شاشة التلفزيون، حيث تم استضافتهن كموسيقيات شابات ببرنامج "معالي المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي الشاب علي العلياني، عبر قناة إم بي سي السعودية، وتواجد في الحلقة الفنانة السعودية وعد، حيث كانت تستمع للعازفات الشابات بحماس.

وسأل "العلياني" الفنانة وعد عن الصعوبات التي واجهتها في الماضي وعما إذا كانت قد فكرت بترك الفن بسبب القيود الاجتماعية المفروضة آنذاك على الفنون، لكنها لم تتمكن من إكمال إجابتها التي بدأتها بالقول إنها كثيرًا ما فكرت بترك الفن، إذ انهالت دموعها بعد ذلك.

وحضرت الفنانة وعد في الحلقة كحالة فريدة لفنانة سعودية تمسكت بموهبتها في الغناء طوال سنوات كان انخراط النساء في الفنون خلالها من المحظورات، وقطعت على نفسها وعدًا، بأن تكونا "روان"، و"نداء"، حاضرتين في أول حفل غنائي لها.

ووجهت لهن نصيحة بأن يتعلمن ولا يتوقفن عن التعليم حتى لا يتم انتقادهن بأنهم يسمعن فقط، مشيرة إلى أن أماني السعوديين صارت تتحقق.