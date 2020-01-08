داليا البحيري تسب مروجي إشاعات وفاة ابنتها.. شاهدي ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة المصرية داليا البحيري، عن صمتها إزاء الإشاعات التي انطلقت خلال الساعات الماضية وتم تداولها على نطاق واسع تم فيها تناول ابنتها "قسمت" بأنها توفيت، ونشرت مواقع إخبارية الخبر بصورة للطفلة "قسمت" برفقة والدتها داليا ووجهوا لها التعازي.

وقالت داليا البحيري إن ابنتها "قسمت" مازالت على قيد الحياة، وسبّت مروجي الإشاعة بوصفه بـ"الحقير"، مردفة في مقطع فيديو بثته عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام" وتداولته صفحات معنية بأخبار المشاهير: "في موقع ناشر صورتي مع بنتي قسمت ربنا يحميها، وكاتب خبر عن وفاة بنتي".

واستطردت داليا: "والمقصود بيها بنتي خديجة اللي ماتت من فترة ربنا يرحمها، ده موقع حقير وأنا هقوله حسبي الله ونعم الوكيل، لأن ربنا قادر ياخد حقي وحق بنتي ومش هقول ربنا يحرق قلب اللي كاتب الخبر على أولاده لأنها دعوة صعبة".

داليا البحيري، أنجبت الطفلة خديجة من زوجها الأول رجل الأعمال سعيد جميل، إلا أنها توفيت بعد ولادتها بـ8 أشهر، جراء إصابتها بمرض نادر، ووصفت داليا البحيري وفاة ابنتها الأولى خديجة بأنه الحادث الأعظم في حياتها، والذي زلزلها نفسيًا.

وكانت داليا قد روت قصة وفاة ابنتها، في تصريحات تلفزيونية سابقة، قائلة: "إنها تساءلت إن كان الله يعرفها من بين ملايين البشر ويحبها"، مشيرة إلى أن الإجابة جاءت من الله بأنه يحبها، وكانت أكبر كلمة بحبك ولكنها في صورة درس قاسٍ، وهو فقدانها لابنتها الأولى "خديجة" ووالد ابنتها "قسمت".‏

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وكانت الفنانة داليا البحيري، قد أنهت في أبريل الماضي أزمة التهرب الضريبي التي بسببها صدر حكم بحقها بالحبس عامين لإخفائها إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب في مصر، قبل أن تقدم الأوراق التي تفيد تصالحها مع هيئة الضرائب للقضاء المصري وتسديد الأموال المستحقة عليها ودفع الغرامة المستحقة.

وبعد إطلاع هيئة المحكمة بجنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار كمال مسعود، على الأوراق المقدمة، والتأكد من صحتها، قضت بانقضاء الدعوى المقامة ضد الفنانة داليا البحيري.

يُذكر أن داليا البحيري تزوجت 3 مرات الأولى من مصري أنجبت منه ابنتها خديجة التي توفيت بعد 8 أشهر ثم انفصلت عنه، والثانية من فريد المرشدي وانفصلت عنه بعد 5 سنوات وأنجبت منه ابنتها "قسمت" وبعد وفاته في حادث سير عام 2014 تزوجت للمرة الثالثة من رجل أعمال يُدعى حسن سامي عام 2016.