هل هذه أجمل ما ارتدته النجمات في "بافتا" على مر السنين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُقام حفل توزيع جوائز أفلام الأكاديمية البريطانية، والمعروف باسم "BAFTAs" منذ عام 1949، وبالرغم من أن الحفل يقام بعد جوائز الغولدن غلوب وجوائز النقاد SAG الأكثر ترقبًا، إلا أن الحدث البريطاني لا يفشل أبدًا في جذب نخبة من أشهر نجوم ونجمات هوليوود.

وعلى مر السنين، شهدت السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز البافتا ظهور النجمات بإطلالات لا تنسى حقًا.

أبرزها الإطلالة الأيقونية لنجمة هوليوود الشهيرة أودري هيبورن في عام 1955، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ورومانسية عبارة عن فستان أبيض مطرز بالكريستال مع زوج من القفازات الحريرية البيضاء وإكسسوارات فخمة من الكريستال، فبدت أشبه بأميرة من القصص الخيالية.

وفي سنة 2003 خطفت الممثلة نيكول كيدمان الأنظار بفستان مصنوع من الساتان بلون الأبيض الإيفوري من توقيع دار أزياء المصمم الراحل "Emanuel Ungaro ".

أما النجمة أنجيلينا جولي، فكانت من أولى النجمات اللاتي احتضن صيحة البدلة الرجالية على السجادة الحمراء خلال الحدث في عام 2014، حيث تألقت ببدلة سوداء من إيف سان لوران.

وفي نفس العام، تألقت النجمة الحائزة على الأوسكار لوبيتا نيونغو بفستان أخضر جذاب بقصة الـ A-line من توقيع علامة الأزياء الفرنسية ديور، نسقته مع أساور ذهبية عريضة وحزام ذهبي سميك.

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كما يرتبط حفل البافتا بعلاقة طويلة مع العائلة الملكية البريطانية، ففي السنوات الأخيرة شهد الحفل حضور دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام.

وكان حضور الدوقة الحفل لأول مرة في عام 2011 مفاجئا حتى للنجوم والنجمات الحاضرات، حيث ارتدت ثوبًا جذابًا منسدلًا على الأرض بظل الليلكي من توقيع ألكساندر ماكوين، وهي العلامة نفسها التي صمتت فستان زفافها في السنة نفسها، أما في المرة الثانية في سنة 2017، فتألقت بفستان أسود مطبع بالأزهار بأكتاف منسدلة وتنورة طويلة متعددة الطبات من توقيع العلامة نفسها.

وفي سنة 2018، حضرت الحفل مجددًا وهي حامل بطفلها الثالث لويس، مرتدية فستانًا حريرًا بظل الأخضر الداكن من توقيع جيني بيكهام، حيث بدت جذابة وجميلة جدًا، وحضرت أيضًا حفل السنة الماضية متألقة بفستان أبيض بكتف واحدة من علامتها المفضلة مجددًا.

ومن المقرر أن تعود الدوقة إلى السجادة الحمراء للمرة الرابعة في حفل البافتا للسنة الجارية إلى جانب نخبة من النجوم في قاعة ألبرت الملكية يوم الأحد 2 فبراير.