شكرا لقرائتكم خبر عن "الثأر ثأرى" فيلم جديد يجمع محمد سعد بسيد بدرية وتصويره فى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان المصري العالمي سيد بدرية أنه بصدد تعاون سينمائي مع النجم الكوميدي محمد سعد بعد عدة لقاءات جمعتهما، واتصالات متبادلة خلال الفترة الماضية اتفقا فيها على تقديم عمل مشترك فى هوليوود، ليكون هذا هو العمل الأول لمحمد سعد خارج مصر.

وخص بدرية ”الخليج 365” ببعض التفاصيل والترشيحات الخاصة بالعمل السينمائي الذي سيتم تصويره بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية، فملخص قصة العمل حول حرب الثأر الدائرة بين عائلة "البلابيش" وعائلة "الحميدات" من صعيد مصر، ونقلها إلى خارج مصر فى مقاطعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فالصراع يمتد عبر العصور والقرات والحضارات ويشتبك مع المافيات الإيطالية والروسية للتحكم فى تجارة الآثار والمخدرات داخل أمريكا.



محمد سعد وسيد بدرية

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وكشف الفنان سيد بدرية أيضا عن ترشيحات النجوم المصريين المتوقع مشاركتهم في الفيلم، فمنهم محمد سعد في شخصية كبير عائلة البلابيش، وسوسن بدر كبيرة عائلة الحميدات، وسمية الخشاب في دور زوجة مرحوم وكبير عائلة الحميدات ويجسد شخصية الهارب من الثأر لعائلة الحميدات فى أمريكا الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، مضيفا: "وسوف أقدم أنا شخصية تاجر الآثار وكبير المافيا المصرية في كاليفورنيا، وسيكون تصوير الفيلم على طريقة الكاوبوي وأفلام كلينت إيستوود، والفيلم مرشح لإخراجه زياد حمزة وهو مخرج أمريكي من أصل سوري".



محمد سعد وسيد بدرية (2)

وأضاف بدرية: "محمد سعد ممثل جبار وكنت أتمنى أن يجمعني به عمل فني غير كوميدي، لأننى أراه من أهم الممثلين في مصر ولم ينل حظه بعد وهو ممثل كبير جدا ومن الذين أحبهم في مصر، وأراه مثل محمود مرسى في التمثيل الجاد، وأتوقع لهذا الفيلم أن يكون على غرار كلاسيكيات السينما المصرية كــ(شىء من الخوف) للعظيم محمود مرسي أو (كلمة شرف) الذي جمع فريد شوقي برشدي أباظة بأحمد مظهر بنور الشريف، فهذه الأفلام تعلمنا منها وما زلنا نتعلم".



النجوم المرشحون للفيلم

يذكر أن الفنان المصري البورسعيدي سيد بدرية درس المسرح واللغة الإنجليزية في جامعة بوسطن، ثم استكمل دراسته في نيويورك وبعدها بدأت تجاربه مع التمثيل من خلال مشاريع التخرج الجامعي، وبدأ العمل بعد تخرجه في الإعلانات والمسلسلات التليفزيونية وبعض الأفلام السينمائية الأمريكية، منها: الفيلم الكوميدي Lucky Stiff الجثة المحظوظة بدور مساعد للمخرج الكبير كان بيركنز في ثاني تجربة إخراجية له، وبعدها توالت مشاركاته في عدة أفلام ومسلسلات في السينما الأمريكية ومن أشهرها فيلم Iron Man (2008)، وآخر افلامه فيلم مع جاكي شان "Vanguard" الذي يتناول موضوعا مهما حول كيفية القضاء على الإرهاب فى العالم.