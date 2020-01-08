غير دينه واتهموه بالإساءة للمسيحية.. معلومات عن أسامة فوزي في ذكراه الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل المخرج أسامة فوزي، إذا رحل في 8 يناير 2019.

ولد فوزي في 19 مارس 1961، وتخرج في قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما في عام 1984، عمل في البداية كمساعد مخرج لفترة طويلة منذ عام 1978، حيث عمل مع عدد كبير من المخرجين منهم حسين كمال ونيازي مصطفى وبركات وأشرف فهمي، ورغم تجاربه الإخراجية القليلة، فإنه صاحب بصمة واضحة ومشروع لم يقُدر له أن يكتمل.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن المخرج الراحل:

- انقطع لفترة عن العمل الفني، ثم عمل مع المخرج شريف عرفة كمنتج فني في فليم (الأقزام قادمون).

- لم يحقق الفيلم النجاح المطلوب، فتوقف فوزي لفترة وعاد مرة أخرى للعمل مع المخرج يسري نصر الله في فيلمه (مرسيدس).

- تعاون بعدها مع رضوان الكاشف في (ليه يا بنفسج).

- أول تجربة إخراجية له كانت في فيلم (عفاريت الإسفلت) عام 1995، ونال جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان لوكارنو.

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- في عام 1999 أخرج فيلم (جنة الشياطين) والذي أنتجه الفنان محمود حميدة، وقد شارك في مهرجان لوكارنو، ونال الجائزة الذهبية في دمشق، ومهرجان خريبكة في المغرب.

- نال فوزي تكريما في معهد العالم العربي في باريس.

- قدم بعدها فليمان مع الكاتب هاني فوزي وهما (بحب السيما، باﻷلوان الطبيعية).

- تعاون فوزي مع الكاتب مصطفى ذكرى في فيلمي (عفاريت اﻷسفلت، جنة الشياطين).

- كان متزوجًا من الفنانة سلوى خطاب، حيث قام بتغيير ديانته خصيصًا ليستطيع الزواج منها، فقد كان يدين بالمسيحية وتحول للإسلام.

- أثار فيلمه "بحب السيما"، عند عرضه ضجة كبيرة فقد قدم محامون ورجال دين مسيحيون دعوى قضائية للمطالبة بوقف عرض الفيلم، بدعوى الإساءة للعقيدة المسيحية.

- توفي المخرج السينمائي أسامة فوزي في 8 يناير 2019، عن عمر يناهز الـ58 عامًا بعد صراع مع المرض وشيعت جنازته من مسجد بيفرلي هيلز بالشيخ زايد.