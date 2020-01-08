تراند اليوم : فنان شهير يهاجم نانسي عجرم و زوجها بعد قتلهما لشاب سوري: كفاية "قرف"

شن فنان شهير هجوما شرسا على الفنانة نانسي عجرم و زوجها بعد تورط الأخير في مقتل شاب سوري بدعوى محاولة سرقة منزلهم.
وكان فادي الهاشم زوج نانسي عجرم ، أعلن أنه قام بقتل الشاب محمد حسن الموسى (سوري الجنسية) بعد محاولة السطو على منزله وتهديد بناته بالقتل.
وقال الفنان اللبناني جاد شويري في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" ردًا على إعلان نانسي عجرم و زوجها أن القتيل "سوري الجنسية": حلوا عن السوريين بقى .. هالعنصرية والقرف اللي عم ينكتبوا على هالناس ظلم .
وأضاف: في المنيح وفيه الوحش عند كل البشر بكل مطرح على هالكوكب .
واستدرك: الجنسية السورية مش تهمة .. ألذ الناس .. مبسوطين وهن عم يتهجروا ويتبهدلوا؟
وكان فادي الهاشم زوج نانسي عجرم ، أعلن أنه قام بقتل الشاب محمد حسن الموسى (سوري الجنسية) بعد محاولة السطو على منزله وتهديد بناته بالقتل.