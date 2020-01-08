تراند اليوم : فنان شهير يهاجم نانسي عجرم و زوجها بعد قتلهما لشاب سوري: كفاية "قرف"

شن فنان شهير هجوما شرسا على الفنانة نانسي عجرم و زوجها بعد تورط الأخير في مقتل شاب سوري بدعوى محاولة سرقة منزلهم.

وقال الفنان اللبناني جاد شويري في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" ردًا على إعلان نانسي عجرم و زوجها أن القتيل "سوري الجنسية": حلوا عن السوريين بقى .. هالعنصرية والقرف اللي عم ينكتبوا على هالناس ظلم .

وأضاف: في المنيح وفيه الوحش عند كل البشر بكل مطرح على هالكوكب .

واستدرك: الجنسية السورية مش تهمة .. ألذ الناس .. مبسوطين وهن عم يتهجروا ويتبهدلوا؟

وكان فادي الهاشم زوج نانسي عجرم ، أعلن أنه قام بقتل الشاب محمد حسن الموسى (سوري الجنسية) بعد محاولة السطو على منزله وتهديد بناته بالقتل.

