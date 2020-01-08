تراند اليوم : منى فاروق تعلن عن قرار «قاس»



أعلنت الفنانة المصرية منى فاروق- التي ذيع صيتها عقب تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج خالد يوسف- أنها قررت أن تخضع لنظام غذائي قاس.

ونشرت منى فاروق على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها قالت فيه: "قررت أن أخضع إلى رجيم قاس ولذلك أتناول بعض الأطعمة الخفيفة مثل الفاكهة".

الجدير ذكره ان منى فاروق كانت نشرت صورة لها مؤخرا وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية. وعلّقت قائلة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".