تراند اليوم : مفاجأة صادمة.. شقيقة فنان شهير تلد بعد زواجها بـ4 شهور وعمرها 17 عامًا



في مفاجأة صادمة، وضعت شقيقة فنان شهير تبلغ من العمر 17 عامًا مولودها الول بعد 4 شهور من زواجها فقط.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن صفاء مالك شقيقة الفنان والمغني الإنجليزي من أصول باكستانية زين مالك، وضعت طفلتها الأولى، وذلك على رغم من بلوغها عامها الـ17، وبعد 4 شهور من زواجها من حبيبها "مارتن".

ونشر موقع "ديلي ميل" صورة تجمع أخ زين مالك غير الشقيق، مارتن تيزر، بالطفلة الرضيعة بعد ساعات قليلة من ولادتها، ويظهر محتضنًا إياها بين ذراعيه بلطف أثناء إرضاعها باستخدام زجاجة حليب، في حين أخفي وجه الطفلة بإيموجي على شكل قلب.

كما تم تداول صورة أخرى للطفلة، ظهرت فيها مُرتديةً قبعة صوفية وملابس بيضاء مع الكشف عن اسمها "زانياه" ووزنها 8 أرطال و3 أونصات، حسب الموقع البريطاني.









