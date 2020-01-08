تراند اليوم : بعد 24 ساعة من إعلان طلاقها..«أصالة» تفاجئ الجميع بخطوة جديدة



بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الفنانة السورية أصالة نصرى، خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، فاجأت "أصالة" متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإعلان بث أغنيتها الجديدة.

وقالت "أصالة" إن أغنيتها الجديدة بعنوان "شامخ"، سيتم طرحها يوم الخميس الساعة 6 مساء على قناتها الرسمية على يوتيوب.

ونشرت "أصالة" فيديو قصير من الأغنية ظهرت فيه بـ"لوك" مختلف، وعلقت قائلة: "شامخ موعدنا الخميس الساعة ٦ مساءً على يوتيوب"، ونال هذا المقطع إعجاب عدد كبير من المتابعين، معبرين عن أن هذه الخطوة كانت بمثابة مفاجأة لهم، وأشار البعض أنه كان يعتقد أن طلاق "أصالة" سيبعدها بشكل مؤقت عن الغناء بسبب حالتها النفسية إلا أنه تفاجأ بأغنيتها الجديدة التي من المقرر طرحها غد الخميس.

A post shared by Assala (@assala_official) on Jan 7, 2020 at 12:21am PST