تراند اليوم : تعليق صادم من فيفي عبده على طلاق أصالة والعريان



صدمت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنانة السورية أصالة نصرى، بتعليقها على إعلان الأخيرة طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.

وعلقت "عبده" على المنشور الذي نشرته "أصالة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، متضمنًا صوره لها مع زوجها وإعلان الانفصال، بوضع قلوب على المنشور.

وأثار التعليق استغراب الجميع، حيث جاء تعليقها بعكس جميع الفنانين والمطربين، الذين دعموا أصالة وتمنوا لها حياة سعيدة، وقال البعض ربما أن فيفي عبده لم تقرأ ما كتبته أصالة على الصورة وأنها علقت قاصدة صورتهما، بينما قال البعض أن خبر الطلاق يعرفه الجميع وانتشر بقوة بعد إعلان أصالة، ما سبب حالة من الجدل والحيرة.





