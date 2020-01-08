تراند اليوم : فنان مصري شهير يرفض عمل زوجته بالفن: زوجتي متدينة ولن تدخل هذا المجال أبدًا

رفض فنان مصري شهير عمل زوجته في مجال الفن ، وسؤالك بعد سؤاله بشكل مفاجيء عن الأمر .

وقال الفنان المصري "إدوارد" في حوار مع برنامج تلفزيوني مصري: انجذبت إلى زوجتي "فيفيان" وقررت الزواج منها بسبب تدينها .

وأضاف: لاحظت أنها تحب الدين بشدة وأخلاقيتها عالية ، وبالتالي قررت خطبتها ومن ثم الزواج منها .

وبسؤاله عن إمكانية السماح لزوجته بالدخول إلى المجال الفني ، رفض قائلا: "تدخل فين؟" .

وأشار إلى أنه يرفض عمل زوجته بالوسط الفني ، مضيفًا: هي مرة قالت لي بهزار إنها ممكن تقوم بدور والدتي في أحد الأعمال الفنية.

