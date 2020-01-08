هند القحطاني تثير جدلًا من جديد: الهاربة خائنة وأنا وطنية للنخاع.. ومغردون: “اخرسي” -فيديو

دافعت المثيرة للجدل هند القحطاني عن وصفها بالهاربة مؤكدة على أنها ترفض هذا الوصف. وقالت ” القحطاني ” إنها ليست هاربة ولا خائنة لوطنها، مؤكدة على أنها وطنية حتى النخاع واحتفلت باليوم الوطني السعودي على مدار أسبوع.

وأوضحت أنها إن كانت هاربة من وطنها كانت هاجمت مؤسساتها وقادتها إلا أن ذلك لم يحدث على حد قولها. وأثارت هند القحطاني استياء عدد من المتابعين بعد اعتبارها أن الهاربات خائنات للوطن، فرد عليها البعض بأن هناك هاربات من العنف أو ظروف قهرية فليس الجميع خائن للوطن. في سياق متصل دشن مغردون عبر موقع التدوين المصغر تويتر وسم #هند_القحطاني_اخرسي عبروا فيه عن استنكارهم لحديث هند القحطاني.