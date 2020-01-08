روان بن حسين عن زوجها:"شاغل الأمة العربية"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​عن إخفائها لزوجها والسبب في قرارها هذا التي مازالت مصرّة عليه ولن تتراجع عنه، وهو الامر الذي كشفته من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت:"الصراحة ما توقعت فقرة الأسئلة كلها تكون عن زوجي.. الموضوع الي شاغل الأمة العربية وهو من هو زوج روان.. بيني وبينكم يا بنات نخليه سر بينا واجبيها لكم على بلاطة.. حتى لو رجلي جالي في يوم من الأيام وقالي يبي يطلع معي مش هخلي يطلع على الانستغرام".

وأضافت: "ليش عشان أنا برج الجدي الحبيب الغيور الي يغار من نسمة الهوا.. فعمري ما هطلعوا لملايين المتابعين.. خلص ما تسألوني عن زوجي.. أنا أغار وما راح أطلعه".

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