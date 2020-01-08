ريهانا تستقبل عام 2020 بأول صورة سيلفي من دون مكياج

ميرنا وليد - بيروت - أطلت المغنية العالمية ​ريهانا​ على الجمهور مع بداية عام 2020، بأول صورة سيلفي، كان لافتاً فيها ظهورها على طبيعتها من دون مكياج، وهو الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالها وأنوثتها.

ومن ناحية أخرى، كان أقام موقع Billboard "تصويت" بين المعنيين بالموسيقى والغناء، ليعلنوا أي فنان ينتظرون إطلاقه ألبوم غنائي في عام 2020، وقد ضمت القائمة 6 فئات وهم ريهانا وأديل وليدي غاغا وجاستين بيبر ودريك، وفئة تحت مسمى "آخرون".

ونالت ريهانا أكبر نسبة تصويت، وينتظر الجمهور ألبومها الغنائي أكثر من أي فنان آخر.

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