بينك تتبرع بهذا المبلغ دعماً لجهود مكافحة حرائق غابات أستراليا

ميرنا وليد - بيروت - تبرّعت ​النجمة بينك​ بـ500 ألف دولار أميركي، مساهمة منهاً ودعماً لجهود مكافحة حرائق غابات أستراليا، وهي أسوأ كارثة لتغير المناخ في التاريخ عبر القارة.

وأكدت بينك في بيان: "أنا أشعر بالدمار وأنا أشاهد من بعيد ما يحدث في أستراليا الآن مع حرائق الغابات، قلبي مع جميع أصدقائنا وعائلاتنا المتضررين هناك من هذه الحرائق المدمرة، أتعهد بالتبرع بمبلغ 500000 دولار مباشرة لخدمات الإطفاء المحلية التي تقاتل حالياً بشدة على الخطوط الأمامية لإنقاذ الحياة داخل أستراليا".

من جهة أخرى، أكدت بينك مؤخراً أنها ستتوقف عن تقديم أي عمل فني وأخذ فترة راحة، وذلك لكي تتاح لها الفرصة للتركيز على عائلتها.

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