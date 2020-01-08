محمود العسيلي يعقد قرانه على خبيرة تجميل - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عقد ليلة أمس قران الممثل المصري ​محمود العسيلي​ على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في مدينة الإسكندرية ومن المفترض أن يكون حفل الزفاف ‏يوم الجمعة المقبل وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور من المناسبة السعيدة .

وكان محمود قد صوّر محمود العسيلي أغنيته الجديدة "تمثيلية"، على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر ان يطرح الكليب في الفترة المقبلة على قناته الرسمية على يوتيوب.

على صعيد آخر، آخر أعمال محمود العسيلي فيديو كليب أغنية "إنتي وأنا" من ألحانه، من كلمات أمير طعيمة.

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