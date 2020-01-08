تراند اليوم : تعليق صادم من زوج فنانة شهيرة على مشاهدها الاباحية !

شن جمهور فنانة شهيرة هجومًا عنيفًا عليها، بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسها الجديد “عطية”، والذي احتوى على مشاهد جريئة للغاية أثارت غضب الجمهور، لكن زوجها كان له رأي آخر.

ففي الوقت الذي تعرضت النجمة التركية الشهيرة “بيرين سآت” لحملة انتقادات واسعة بسبب جرأة اعتبر زوجها، نجم البوب التركي، كينان دوغلو، أن المشاهد مثالية وأدار زوجته عالمي.

وأعرب زوج الفنانة التركية- التي عرفت في الوطن العربي من مسلسل نور- عن سعادته وفخره بأداء زوجته الذي وصفه بالعالمي في تصريح نقلته مجلة جولولي قال فيه: “انت المشاهد جميعها مثالية، أعجبني أداء بيرين، أفتخر بها فهي ممثلة من الطراز العالمي، وشكّلت ثنائياً مذهلاً مع محمد جونسور”.

وعلى الرغم من المشاهد الجريئة التي جسدتها بيرين أمام كيفانج تاتليتوج الشهير بـ”مهند” في مسلسلهما الشهير “العشق الممنوع”، رأى الكثيرون أن مشاهد الفنانة المثيرة في “عطية” تجاوزت الخطوط الحمراء، بينما دافع البعض عن الممثلة الشابة، مؤكدين أنها تؤدي ما يُطلب منها بإشراف المخرج، مشددين أنه في امكان المشاهد استخدام خاصية “تخطي” في حال انزعاجه من أي مشهد.