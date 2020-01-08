حسين الجسمي نجم أقوى حفلات “ليالي القصيم”.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “ليالي القصيم” في المملكة العربية السعودية وذلك مساء 15 كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي “الجسمي” محبّيه في السعودية، في استاد الملك عبدالله حيث سيقدّم باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

حسين الجسمي أعلن عن الحفل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصف موعده مع محبّيه في المملكة بموعد الفخامة والفرح والسعادة فكتب: “نحن وأحبابنا في القصيم على موعد واحد عنوانه الفخامة والفرح والسعادة في ليالي القصيم بالغالية السعودية”.

تجدر الإشارة إلى أن “الجسمي” طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “عيون الشوق”، ‏من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، الحان حسين الجسمي، توزيع زيد عادل، ‏إيقاعات سمير القطان، ‏مكساج وماستر م.عمرو هاشم.

وكان الجسمي قد أطلق خلال عام 2019 المنصرم مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة مرتفعة جداً عبر وأبرزها “طموح الغرام”، “ما نسيتك”، “غير”، “أحزان ومرت”، “فديته”، “بوجه السنين”، “مهم جداً”، “لا تجامل”، “خطير” و”تساوي الكل”.