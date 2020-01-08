بلقيس ترفع منسوب التشويق بعد الكشف عن أغنيتها الجديدة

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة بلقيس فتحي لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا قلبي توب” عبر المتاجر الموسيقية.

بلقيس أعلنت عن الأغنية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت مقطعاً قصيراً من الأغنية تقول فيه “يا قلبي توب” مرفقاً بكلمة “قريباً”، في إشارة منها إلى أن الأغنية سيتم إصدارها في الفترة القريبة المقبلة.

منشور بلقيس كان كفيلاً في رفع منسوب التشويق عند محبّيها الذين أعربوا عن حماسهم للأغنية الجديدة.

وكانت بلقيس قد تحدّثت عن هذه الأغنية في العديد من اللقاءات الصحفية، حيث أشارت إلى أنها ستفرج عنها مطلع عام 2020 الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.