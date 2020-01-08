شقيق عيسى المرزوق يطرح أغنيته الأولى.. هل دعمه الأخير؟

متابعة بتجــــــــــرد: طرح عمر المرزوق، شقيق النجم الكويتي الشاب عيسى المرزوق أوّل أغنية خاصة به بعنوان “ها قلب” عبر المتاجر الموسيقية وصفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية من كلمات صباح المالكي، ألحان زياد يوسف، توزيع حسين مكس وماسترينغ مصطفى كمال، وتولى إنتاجها عمر المرزوق على نفقته الخاصة.

عيسى المرزوق، الشقيق الأكبر لـ”عمر”، أعرب من خلال منشور له عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي عن دعمه الكامل له، فأرفق فيديو الأغنية بتعليق جاء فيه: “جديد عمر (ها قلب) موفق يا حبيب اخوك”، فردّ عليه عمر وكتب: “عشقي وروحي وقدوتي”.

تجدر الإشارة إلى أن عيسى المرزوق تخرّج من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” وحقق شهرة واسعة في الوطن العربي، وهو يعتبر اليوم من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي.