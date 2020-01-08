شكرا لقرائتكم خبر عن "الزهر لما يلعب".. تفاصيل عودة سمير غانم لـ شيرين فى مسرحية جديدة بعد 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكوميدى الكبير سمير غانم إنه يستعد لبدء بروفات مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" والمقرر عرضها فى 23 من يناير الجارى على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم.

وكشف الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفنانة شيرين تشاركه بطولة المسرحية، التى تعد ثانى عمل مسرحى يجمعهما بعد مسرحية المتزوجون التى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما، مشيرا إلى أنه جمعتهما بعض المسلسلات خلال هذه الفترة ولكنهما لم يجتمعا على خشبة المسرح.

وكانت مسرحية "المتزوجون" الكوميدية حققت نجاحا كبيرا وحفظها المشاهدون من كل الأجيال، وحققت خلالها الفنانة شيرين شهرة واسعة فى بداياتها الفنية، حيث حلت محل الفنانة هويدا ابنة الشحرورة صباح والتى جسدت دور " لينا" قبلها.

وأكد الفنان الكبير سمير عانم أن المسرحية تضم عددا من الفنانين الشباب وأنه اختار إيمى ابنة الراحل طلعت زكريا للمشاركة فى المسرحية، قائلا:" طلعت زكريا من أجمل الشخصيات التى رأيتها فى حياتى وجمعنى به أكثر من عمل".

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البوستر الدعائى لمسرحية الزهر لما يلعب

وتابع الفنان الكبير متحدثا عن موضوع المسرحية:" هى مسرحية عائلية دمها خفيف تحكى عن رجل غنى ومزواج، ويستخدم فيها المخرج طارق الإبيارى عدداً من التقنيات الفنية الحديثة التى درسها فى أمريكا، والمسرحية من إنتاج وتأليف أحمد الإبياري.

وكانت آخر الأعمال المسرحية لسمير غانم، مسرحية "سيبوني أغني"، عام 2017، والتي دارت أحداثها في إطار كوميدي استعراضي غنائي حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية ، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.