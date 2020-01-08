ايران تتحدث عن مقتل 80 جندي اميركي على الأقل في الهجوم الصاروخي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 08:52 صباحاً - افادت وسائل اعلام ايرانية بمقتل 80 جندي اميركي على الأقل في هجوم الحرس الثوري على قواعد عسكرية في العراق تضم جنودا امريكيين.
ونسبت وسائل الاعلام الايرانية معلوماتها الى مصادر وصفتها بالموثوقة والتي اضافت ان الطائرات الاميركية بدون طيار والمروحيات والتجهيزات العسكرية في قاعدة عين الأسد تلقت اصابات مباشرة وتضررت بشكل واسع.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن في اول تعليق له على الهجمات الصاروخية الإيرانية أن “كل شيء على ما يرام”، مشيرا إلى أنه سيصدر بيانا بهذا الشأن صباح الأربعاء.
وكان البنتاغون أعلن أن إيران أطلقت فجر الأربعاء “أكثر من 12 صاروخا” على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل.
وأفادت الوزارة بأن الإصابات جراء الهجمات الإيرانية تقتصر حتى الآن على العراقيين فقط.
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