نسرين طافش تضع النقاط عى الحروف مجدداً وترد على الشائعات بحسم وقوة

متابعة بتجــــــــــرد: خرجت الفنانة السورية نسرين طافش عن صمتها وردت على الشائعات والقصص المفبركة التي تطالها مجدداً وتنتهك حاتها الشخصية وذلك عبر حسابها على تويتر.
وردت بشكل حاسم في تغريدة قالت فيها “الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها (غبي)، أما (العاقل) و(الراقي) و(المنجز) و(الواعي) فيعلم حق العلم، إن الإشاعة هي ضريبة النجاح، انت من من أولئك (… )”.
وأضافت: “بطبعي صريحة وواضحة، وسأبقى كذلك، ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن” لتضع بذلك حداً لكل الشائعات السيئة التي طالتها مؤخراً والتي ربطت انفصال المخرج طارق العريان عن الفنانة أصالة بطافش.
ولكن رغم نفي طافش مراراً لهذا الامر وتأكيد العريان لهذا النفي بشكل قاطع وتأكيده بأن الامر لا يتعدى الاخبار المزيفة والشائعات، لا يزال هناك من يصطاد بالماء العكر وينشر الأخبار المغلوطة والتعليقات السيئة، الامر الذي يدفع بطافش الى الرد ووضع النقاط على الحروف لوقف هذه الحملة التي يشنها البعض في محاولة لتشويه صورتها امام جمهورها.
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