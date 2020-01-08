متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة السعودية وعد موجة واسعة من الجدل بسبب فيديو جديد ظهرت فيه وتم تناقله على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وانتقدت في المقطع الملابس التي ترتديها بعض النساء المحجبات. وعبرت عن استغرابها اختيار هؤلاء السروال الضيق.
وقالت: “اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق. إيش اسمو هذا؟”. واعتبرت أن المنظر مزعج ودعت من يفعلن هذا إلى احترام الحجاب.
وانطلقت على إثر انتشار الفيديو موجة واسعة من التعليقات وتراوحت الآراء بين من رأوا أنها على حق ومن انتقدوها خصوصاً أنها لا ترتدي الحجاب. وحقق على أحد تلك الحسابات في الساعات الأولى بعد نشره أكثر من 37 ألف مشاهدة.
ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار مؤخراً بعدما نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صوراً لها مرتدية ملابس رياضية وأثنى الكثير من المتابعين على جمال قوامها.
كانت هذه تفاصيل خبر وعد تحدث ضجة بما قالته عن ملابس بعض المحجبات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.