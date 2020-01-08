ابن غنوة شقيقة أنغام يفطر القلوب بالاحتفال بيوم ميلاده من دونها.. شاهدوه

متابعة بتجـــــــــرد: فوجئ ياسين، ابن الراحلة غنوة، شقيقة الفنانة المصرية أنغام، بالاحتفال بيوم ميلاده على هامش تصوير مسلسل جديد.
ونشر على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات”إنستجرام” فيديو سجل في كواليس مسلسل “بخط الإيد” الذي يشارك فيه.
وبدا وهو يجلس مع أحد أفراد فريق العمل قبل أن يفاجئه زملاؤه بقالب حلوى وبالغناء متمنين له يوم ميلاد سعيداً.
ولفت الطفل الأنظار بردة فعله البريئة حيث شعر بالخجل قبل أن يقف ويرقص على الكرسي. وتعليقاً كتب: “مفاجأة في مكان التصوير” وحقق أكثر من 34 ألف مشاهدة.
وتفاعل مع المقطع المصور عدد كبير جداً من المتابعين الذين تمنوا له أياماً سعيدة. وتذكر بعضهم والدته الراحلة معربين عن تعاطفهم الشديد معه وتأثرهم باحتفاله بهذه المناسبة بعيداً عنها.
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