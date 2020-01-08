هجوم على حلا الترك واتهامها بالتكبر والغرور.. شاهدوا كيف أحرجت هذه المعجبة

متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو للفنانة الشابة حلا الترك لفتأنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تشارك في مناسبة عامة وتقوم بالتقاط صور السيلفي لنفسها. وطلبت منها إحدى المعجبات أن تلتقط الصور معها إلا أنها أحرجتها وفاجأتها برفضها الصريح. وقالت: “لا ما أقدر”.

وتعرضت بسبب ذلك لموجة من السخرية ورأى الكثير من الناشطين أنها أصبحت تتسم بالغرور.

ومما جاء في التعليقات التي بدا بعضها قاسياً جداً: “أعطيت أكبر من حجمها” و”هاي لازمها طبيب نفسي” و”السبب أبوهامصدقة نفسها ويتني سبيرز” و”بس تروح من عند أمها تصير متكبرة ومغرورة” و”صدقت نفسها حلاوي”.

ويشار إلى أن الفنانة وجهت في وقت سابق رسالة إلى والدتها منى السابر لمناسبة يوم ميلادهاوعبرت من خلالها عن حبها لها باسمها وباسم شقيقيها.