مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف.. شاهدوه

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم السوري ​مكسيم خليل​ متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو جديد له برفقة ابنه جاد، خلال تواجدهما في احد ملاعب كرة القدم. ويظهر في المقطع قيام جاد بدفع الكرة نحو والده الذي فضل تمثيل دور حارس المرمى باحنراف ولم يسمح لابنه بالتسجيل. وعلّق مكسيم على المقطع قائلا: “يعني بعد عذاب وجهد وتعب لحتى قدر جاد يحط عليي غول ..بس الحقيقة حلو بعرف كمية العروض يلي رح تجيني بعد هالفيديو”. نال المقطع اعجاب عدد كبير من متابعيه الذين اثنوا على العلاقة المميزة التي تربط بين مكسيم واولاده والذي يعاملهم كأصدقاء ويحرص دائما على مشاركتهم في مختلف نشاطاتهم اليومية.

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