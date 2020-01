شكرا لقرائتكم خبر عن مايسى ويليامز تتحدى نفسها فى التريلر الرسمي لـ The New Mutants.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة thCenturyFoxFilm20 عن التريلر الرسمى لفيلم التشويق والإثارة The New Mutants، ومن المقرر عرضه في 13 أبريل المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، التريلر مدته دقيقتان و21 ثانية، احتوى على الكثير من الأحداث الشيقة، والجديدة، كما أن الدور جديد كليا على بطلة العمل مايسى ويليامز التى تألقت فى المسلسل الأسطورى Game Of thrones، الذى انتهى عرضه يونيو من العام الماضى 2019.

وتم تأجيل عرض الفيلم لأكثر من عامين، حيث كان من المقرر أن يطرح في دور العرض في عام 2018، ولكن تم تأجيله دون أسباب لذلك، كما أن الفيلم الجديد مستوحى من مجلة الكوميس الشهيرة DC.

الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، ومن إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشورى فوكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جوش بون، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي، كريس كليرمونت، بوب ماكلويد، لين وين، ديف كوكروم، والفيلم الجديد من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع مايسى ويليامز وهم أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابى اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت، ماكس شوشيت، توني ساكيت، توماس كي، ميكي جيلمور، جيفري كوراتسيني.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق، حول حياة 5 متحولين جدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز إكزافير الشهير، بالبروفيسور إكس، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك.

كما أعلنت شركة 20th Century، أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner ، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apes الجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد.

الجدير بالذكر أنه فى عام 1968 أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".